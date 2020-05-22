Люди могут заражать коронавирусом домашних животных

Сегодня, 09:12

Александр Зуев

0

Image 16+
Люди могут заражать коронавирусом домашних животных

В организмах нескольких домашних питомцев, чьи хозяева болели COVID-19, ученые выявили антитела на коронавирус. Результаты своего исследования они опубликовали в журнале Nature.

Ученые уверены, что коронавирус передался человеку от летучей мыши, но не напрямую, как многие считают, а через других животных. В научной работе говорится, что на азиатских рынках продаются разные виды экзотического мяса, которое и стало причиной первичного заражения.

По мнению ученых, источником вируса могли быть домашние питомцы.

Две собаки, у которых был диагностирован коронавирус, — померанский шпиц и немецкая овчарка - вероятно, заразились инфекцией от своих владельцев. У обеих собак выделены вирусная РНК и антитела к SARS-CoV-2. А у одного из животных в организме циркулировал живой вирус. Заметим, что ранее заражение COVID-19 подтвердилось у трех  котов (одного в Гонконге и двух в США). Кроме того, четыре тигра и три льва в Нью-Йоркском зоопарке дали положительный результат теста на коронавирус. Как выяснилось, представители семейства кошачьих способны передавать вирус друг другу без проявления симптомов. Исследователи считают, что следует тестировать всех животных, контактирующих с людьми, в том числе и крупный рогатый скот.  Между тем Американская ассоциация ветеринарной медицины  рекомендует людям, зараженным коронавирусом, быть в маске при общении с животными, а после контакта с ними тщательно мыть руки. 

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Суперкомпьютер разгадал причину вымирания неандертальцев

Вчера, 07:42

Ученые рассказали о гене худобы

22-05-2020, 15:17

Ученые обнаружили механизм восстановления нервных клеток человека

21-05-2020, 19:22

Ученые установили связь между мозгом и кишечником

21-05-2020, 13:39

Коронавирус улучшил качество воздуха в Китае, что спасло тысячи людей от смерти

17-05-2020, 08:09

Ученые рассказали о гигантских сибирских вирусах

16-05-2020, 23:09

Спутник Юпитера Европа выбрасывает воду из своего подземного океана в космос

14-05-2020, 08:58

В центре Млечного Пути найдена планета-близнец Земли

14-05-2020, 00:09

Ученые рассказали, что будет при смещении магнитного поля Земли

12-05-2020, 09:03

Американский ученый не исключает попадания коронавируса на Землю с Марса

12-05-2020, 08:48

Ученые: к концу столетия уровень моря поднимется на метр

10-05-2020, 13:48

Эксперты ищут подтверждения воздушно-капельной передачи коронавируса

9-05-2020, 13:12

Кофе поможет снизить риск преждевременной смерти

8-05-2020, 19:09

Вирус герпеса может спровоцировать болезнь Альцгеймера

8-05-2020, 09:02

Ученые обнаружили ранний предиктор тяжелой дыхательной недостаточности у пациентов с COVID-19

7-05-2020, 16:30

К 2050 году Арктика может полностью растаять

6-05-2020, 22:45

Ученые предсказали наступление катастрофической жары

6-05-2020, 11:35

Эксперты прокомментировали опубликованные Пентагоном кадры с НЛО

6-05-2020, 10:40

Ученые: интенсивное сельское хозяйство увеличивает риск эпидемий

5-05-2020, 12:22

Ученые создали светящийся «клон» коронавируса SARS-CoV-2

5-05-2020, 11:01

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров