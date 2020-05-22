Люди могут заражать коронавирусом домашних животных

В организмах нескольких домашних питомцев, чьи хозяева болели COVID-19, ученые выявили антитела на коронавирус. Результаты своего исследования они опубликовали в журнале Nature.

Ученые уверены, что коронавирус передался человеку от летучей мыши, но не напрямую, как многие считают, а через других животных. В научной работе говорится, что на азиатских рынках продаются разные виды экзотического мяса, которое и стало причиной первичного заражения.

По мнению ученых, источником вируса могли быть домашние питомцы.

Две собаки, у которых был диагностирован коронавирус, — померанский шпиц и немецкая овчарка - вероятно, заразились инфекцией от своих владельцев. У обеих собак выделены вирусная РНК и антитела к SARS-CoV-2. А у одного из животных в организме циркулировал живой вирус. Заметим, что ранее заражение COVID-19 подтвердилось у трех котов (одного в Гонконге и двух в США). Кроме того, четыре тигра и три льва в Нью-Йоркском зоопарке дали положительный результат теста на коронавирус. Как выяснилось, представители семейства кошачьих способны передавать вирус друг другу без проявления симптомов. Исследователи считают, что следует тестировать всех животных, контактирующих с людьми, в том числе и крупный рогатый скот. Между тем Американская ассоциация ветеринарной медицины рекомендует людям, зараженным коронавирусом, быть в маске при общении с животными, а после контакта с ними тщательно мыть руки.