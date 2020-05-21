Суперкомпьютер разгадал причину вымирания неандертальцев

Проблема исчезновения с лица Земли неандертальцев долгое время волновала умы ученых. Недавно на этот вопрос дали довольно исчерпывающий ответ климатологи из Южной Кореи. Специалисты центра физики климата использовали в своей работе суперкомпьютер, который напичкали множеством сведений о доисторическом прошлом нашей планеты.

Определить достоверно, почему этот древний вид людей исчез, без суперкомпьютера было нереально, поскольку ни изменение климата, ни скрещивание с кроманьонцами (современным видом человека) совершенно необязательно должны были привести к вымиранию неандертальцев. В результате южнокорейские ученые пришли к выводу, что неандертальцы попросту не выдержали конкуренции с нашими предками.

Ученые заложили в суперкомпьютер модели миграций разных видов людей, добавив характеристики противоречивого древнего климата. Выяснилось, что пути миграций были близкими, и разные виды людей вступали между собой в безжалостную конкуренцию за источники питания. Следует заметить, что предки современного человека обладали большим размером мозга, имели лучшее оружие и вообще были более развиты. Поражение в конкурентной борьбе и предопределило гибель неандертальцев.