Ученые обнаружили механизм восстановления нервных клеток человека

Принято считать, что нервные клетки не восстанавливаются. Американские ученые опровергли это утверждение. В ходе исследования было доказано, что клетки центральной нервной системы регенерируют после повреждения.

Ученые из Медицинской школы Университета Колорадо провели опыты на мышах, у которых диагностировали рассеянный склероз. Исследователи заметили, что двигательное обучение влияло на стимуляцию клеточных процессов, из-за чего происходила регенерация клеток-олигодендроцитов, которые являются важными для неврологической функции человека. Авторы исследования полагают, что это открытие является революционным. По словам ученых, результаты исследования помогут в лечении пациентов с неврологической инвалидностью.

Как сказал один из руководителей проекта, доктор Итан Джей Хьюз, зрелые олигодендроциты способны восстановить нервную систему, пишет MedikForum.ru . Он пояснил, что зрелые клетки нервной системы могут восстанавливаться после повреждений, создавая новые миелиновые оболочки, которые позволяют нервным волокнам передавать импульсы в головной мозг и обратно.