Ученые обнаружили механизм восстановления нервных клеток человека

Принято считать, что нервные клетки не восстанавливаются. Американские ученые опровергли это утверждение. В ходе исследования было доказано, что клетки центральной нервной системы регенерируют после повреждения.
Ученые из Медицинской школы Университета Колорадо провели опыты на мышах, у которых диагностировали рассеянный склероз. Исследователи заметили, что двигательное обучение влияло на стимуляцию клеточных процессов, из-за чего происходила регенерация клеток-олигодендроцитов, которые являются важными для неврологической функции человека. Авторы исследования полагают, что это открытие является революционным. По словам ученых, результаты исследования помогут в лечении пациентов с неврологической инвалидностью.
Как сказал один из руководителей проекта, доктор Итан Джей Хьюз, зрелые олигодендроциты способны восстановить нервную систему, пишет MedikForum.ru. Он пояснил, что зрелые клетки нервной системы могут восстанавливаться после повреждений, создавая новые миелиновые оболочки, которые позволяют нервным волокнам передавать импульсы в головной мозг и обратно.
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