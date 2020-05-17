Ученые установили связь между мозгом и кишечником

Желудок человека испещрен нервными клетками, передающими головному мозгу сигналы. То есть, мозг человека и его желудочно-кишечный тракт непосредственно связаны. Об этом рассказали специалисты из американского университета Дьюка. Они также установили, что связь между органами устанавливается практически молниеносно. Как отмечают нейробиологи из Института мозга Университета Питтсбурга, ЖКТ взаимодействует с мозгом посредством нейронных цепей, которые производят и подают сигналы в мозг. В свою очередь мозг распознает, что человек испытывает чувство голода. По словам ученых, эта связь и объясняет то, что сытый человек чувствует себя гораздо лучше и спокойнее, чем голодный. Факт существования связи мозга и желудка также объясняет, как именно стресс может стать причиной развития язвы.

По словам ученых, теперь они должны провести очередную работу, которая помогла бы выяснить, насколько быстро происходит связь мозга и желудка, чтобы узнать, как скоро можно выявить поступление яда и токсинов в организм. Понимание особенностей нервных путей, соединяющих мозг и желудок, позволит понять особенности кишечных расстройств. Таким образом, можно сделать вывод: влияние желудка на мозг сильнее, чем считалось ранее. Так, состояние желудочно-кишечного тракта влияет на аппетит и настроение намного сильнее, чем мы думали, пишет Медпульс .

Ученые и раньше проводили эксперименты, чтобы установить степень влияния кишечника на мозг. Теперь же нейробиологи узнали, что существует и обратная реакция — мозг влияет на кишечник.