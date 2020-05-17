Пернатые разных видов частично понимают друг друга

Даже не зная иностранных языков человек интуитивно может понять, что определенными вскриками его предостерегают от чего-то нехорошего. Так сразу становится ясно немецкое "Forsicht!" вряд ли может означать что-то мирное. Раньше уже было доказано, что животные различных видов, но являющиеся объектом охоты для хищников одного вида, частично понимают предостерегающие возгласы один другого.

Вслед за животными пришла очередь изучать птиц в аналогичных ситуациях. Этим занялся японский ученый Тошитака Судзуки, которому удалось доказать, что у пернатых имеются специальные сигналы предупреждающие окружающих о наличии поблизости опасных хищников. Ученый наблюдал как крики Parus minor, это маленькая восточная синица, вызывали в сознании ее сородичей образ змеи. Однако наряду с этим, на предупреждение об опасности реагировала птица другого вида — московка.

Ученого заинтересовало, реально ли московки реагируют на предупреждение об опасности исходящее от восточных синичек. Он записал предупреждающий крик на звуконоситель, и включал запись возле скопления московок. Птицы начинали реагировать на призыв пернатых другого вида, что и доказало существование некоего взаимопонимания.