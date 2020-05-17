Первую карту «зеленого снега» в Антарктиде составили ученые

Сегодня, 14:24

Ольга Громова

0

Image 16+
Первую карту «зеленого снега» в Антарктиде составили ученые

Первую карту «зеленого снега» в Антарктиде составили ученые. Опубликована она на страницах журнала Nature Communications, передает газета «Московский комсомолец».

Под «зеленым снегом» подразумеваются водоросли, которые придают снегу на белом материке зеленоватый оттенок. Чтобы составить карту их распространения в Антарктиде, исследователи Кембриджского университета и Британской антарктической службы тщательным образом проштудировали снимки, сделанные спутниками с 2017-ого по 2019-ый годы.

Ученые однозначно констатировали, что с каждым годом в Антарктиде территория с «зеленым снегом» становится все большей и расширяется. Причина кроется в глобальном потеплении.

К тому же исследование показало, что в местах обитания млекопитающих и птиц водоросли распространяются особенно активно.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Коронавирус улучшил качество воздуха в Китае, что спасло тысячи людей от смерти

17-05-2020, 08:09

Ученые рассказали о гигантских сибирских вирусах

16-05-2020, 23:09

Спутник Юпитера Европа выбрасывает воду из своего подземного океана в космос

14-05-2020, 08:58

В центре Млечного Пути найдена планета-близнец Земли

14-05-2020, 00:09

Ученые рассказали, что будет при смещении магнитного поля Земли

12-05-2020, 09:03

Американский ученый не исключает попадания коронавируса на Землю с Марса

12-05-2020, 08:48

Ученые: к концу столетия уровень моря поднимется на метр

10-05-2020, 13:48

Эксперты ищут подтверждения воздушно-капельной передачи коронавируса

9-05-2020, 13:12

Кофе поможет снизить риск преждевременной смерти

8-05-2020, 19:09

Вирус герпеса может спровоцировать болезнь Альцгеймера

8-05-2020, 09:02

Ученые обнаружили ранний предиктор тяжелой дыхательной недостаточности у пациентов с COVID-19

7-05-2020, 16:30

К 2050 году Арктика может полностью растаять

6-05-2020, 22:45

Ученые предсказали наступление катастрофической жары

6-05-2020, 11:35

Эксперты прокомментировали опубликованные Пентагоном кадры с НЛО

6-05-2020, 10:40

Ученые: интенсивное сельское хозяйство увеличивает риск эпидемий

5-05-2020, 12:22

Ученые создали светящийся «клон» коронавируса SARS-CoV-2

5-05-2020, 11:01

Странную мертвую звезду обнаружили астрофизики

5-05-2020, 08:52

Британские ученые нашли причину загадочного массового исчезновения пчел

4-05-2020, 09:09

Ученые заявили, что Солнце оказалось необычно спокойным по сравнению с другими звездами

2-05-2020, 12:20

Ученые из Германии рассказали о природном средстве от похмелья

2-05-2020, 11:18

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров