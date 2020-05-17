Первую карту «зеленого снега» в Антарктиде составили ученые. Опубликована она на страницах журнала Nature Communications, передает газета «Московский комсомолец».

Под «зеленым снегом» подразумеваются водоросли, которые придают снегу на белом материке зеленоватый оттенок. Чтобы составить карту их распространения в Антарктиде, исследователи Кембриджского университета и Британской антарктической службы тщательным образом проштудировали снимки, сделанные спутниками с 2017-ого по 2019-ый годы.

Ученые однозначно констатировали, что с каждым годом в Антарктиде территория с «зеленым снегом» становится все большей и расширяется. Причина кроется в глобальном потеплении.

К тому же исследование показало, что в местах обитания млекопитающих и птиц водоросли распространяются особенно активно.