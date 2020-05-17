Ученые: уровень интеллекта людей снижается из-за развития технологий

Сегодня, 09:13

Александр Зуев

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Ученые: уровень интеллекта людей снижается из-за развития технологий

Развитие высоких технологий приводит к тому, что человечество стремительно глупеет. Ученые отмечают, что уровень интеллектуального развития (IQ) людей снижается достаточно быстро. Эксперты считают, что мир стоит на пороге настоящей деградации. Исследователи также говорят о том, что интеллектуальные способности человека находятся в зависимости от экологической обстановки, условий быта и труда, социальной среды и других немаловажных факторов. Кроме того, на умственных способностях человека могут сказаться личная утрата, трагедия и потеря работы.

По мнению ученых, в последнее время человечество легкомысленно относится к проблемам, многие из которых влияют на сознание населения планеты. Одной из причин снижения интеллекта может стать несбалансированная диета. В частности, ученые из США доказали, что у детей, употребляющих рыбу, зафиксирован более высокий уровень интеллекта.

Наряду с этим эксперты говорят о том, что рост IQ населения Земли наблюдался почти полвека назад, но сейчас налицо обратная динамика. Так, в Норвегии каждое десятилетие средний показатель IQ населения снижается на 7 пунктов. Такие результаты были получены в ходе исследования с участием 730 тысяч местных жителей. В этой связи ученые подчеркивают, что уровень IQ населения страны снизится с максимальных 130 до 69, если такая тенденция сохранится.

Как утверждают психологи, повлиять на ситуацию может решение экологических проблем, повышение качества питания, изменение образа жизни большинства людей, пропаганда спорта и физкультуры. Повысить уровень интеллекта мирового сообщества можно, используя комплексный подход к проблеме, отмечают психологи.

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