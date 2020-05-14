Ученые рассказали о гигантских сибирских вирусах

Американские ученые провели масштабное исследование, в ходе которого они установили причину существования некоторых гигантских вирусов в условиях вечной мерзлоты. Эксперты также определили, как этим вирусам удается справляться с тяжелыми условиями окружающей среды.

О существовании вирусов, живущих тысячелетиями в условиях вечной мерзлоты, ученые знали давно. Однако ранее их никто не изучал. Такие вирусы уникальны, их можно увидеть только под световым микроскопом. Однако экспертам из Университета штата Мичиган удалось это сделать. Специалистами были проанализированы мимивирус, Антарктический вирус, Вирус самбы и тупанвирусы.

В результате ученые установили, что размеры этих вирусов составляют более 300 нанометров, а справляться с тяжелыми условиями окружающей среды им помогает специальная оболочка, которая защищает геном от повреждений.