Спутник Юпитера Европа выбрасывает воду из своего подземного океана в космос

Сегодня, 08:58

Ольга Громова

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Спутник Юпитера Европа выбрасывает воду из своего подземного океана в космос
Зонд НАСА «Галилео»

Зонд НАСА «Галилео» двадцать лет назад во время пролета мимо Европы, четвертой по величине луны газового гиганта Юпитера, вероятно, стал свидетелем извержения шлейфов воды в космос. К этому мнению склоняются сейчас многие астрономы и астрофизики, передает AstroNews.ru.

Ученые из Института исследований солнечной системы имени Макса Планка (MPS) в Германии в новом исследовании, построенном на основе компьютерного моделирования, использовали данные 2020 года. Они попытались воспроизвести данные, собранные бортовым детектором частиц, разработанным и изготовленным в MPS и в США. Тогда, в 2000-м, зонд обнаружил меньше частиц, чем ожидали ученые. Но моделирование показало, что аппаратура «Галилео» просто не смогла их зафиксировать, поскольку частицы были заблокированы вылетающим из Европы водяным шлейфом.

Европа - одна из 79 лун Юпитера, но она больше похожа на планету. Ее внутренняя структура слоями, в атмосфере имеется кислород, а в ядре - жидкое железо. Магнитное поле у нее индуцированное. Внешняя кора замерзшей воды толщиной до 18 километров покрывает подземный океан воды. Европа выбрасывает эту воду в космос при криовулканических извержениях - шлейфах. Точно так же поступает Энцелад - спутник Сатурна. Миссия Кассини сумела снять его впечатляющие шлейфы.

Свои секреты раскроет землянам и Европа. Старт миссии ЕКА JUICE (Jupiter Icy Moon Explorer) запланирован на 2022 год. На борту аппарата будет необходимая для изучения бьющих из планеты водяных шлейфов. НАСА миссию Europa-Clipper запустит в 2023 году - он будет изучать спутник газового гиганта путем облетов и наблюдений с очень близкого расстояния.

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