В центре Млечного Пути найдена планета-близнец Земли

Астрономы из Новой Зеландии посредством метода гравитационного микролинзирования, в основе которого лежат прогнозы общей теории относительности, обнаружили в центре Млечного Пути планету. Она расположена на расстоянии 24 722 световых лет и удивительно похожа на Землю.

В большинстве своем экзопланеты, расположенные на расстоянии тысяч лет, рассмотреть в телескопы не представляется возможным. Они выдают себя земным астрофизикам регулярными провалами в свете своей звезды при прохождении перед последней либо же незначительными колебаниями. Последние - следствие влияния светила на планету.

Гравитационная микролинза возникает, когда лучи дальней звезды по дороге к земному наблюдателю искажаются лучами светила более близкого. Планета, которая в эту линзу попадает, позволяет ученым увидеть свою сигнатуру.

Обнаруженная экзопланета - это сверхземля. Ее масса превосходит земную в 3,96 раза. Она в зоне обитаемости своей звезды - на расстоянии от 0,63 до 0,72 астрономической единицы.

Заметим, что полный оборот вокруг своей звезды открытая экзопланета совершает примерно за 617 земных суток.