В центре Млечного Пути найдена планета-близнец Земли

Сегодня, 00:09

Ольга Громова

0

Image 16+
В центре Млечного Пути найдена планета-близнец Земли

Астрономы из Новой Зеландии посредством метода гравитационного микролинзирования, в основе которого лежат прогнозы общей теории относительности, обнаружили в центре Млечного Пути планету. Она расположена на расстоянии 24 722 световых лет и удивительно похожа на Землю.

В большинстве своем экзопланеты, расположенные на расстоянии тысяч лет, рассмотреть в телескопы не представляется возможным. Они выдают себя земным астрофизикам регулярными провалами в свете своей звезды при прохождении перед последней либо же незначительными колебаниями. Последние - следствие влияния светила на планету.

Гравитационная микролинза возникает, когда лучи дальней звезды по дороге к земному наблюдателю искажаются лучами светила более близкого. Планета, которая в эту линзу попадает, позволяет ученым увидеть свою сигнатуру.

Обнаруженная экзопланета - это сверхземля. Ее масса превосходит земную в 3,96 раза. Она в зоне обитаемости своей звезды - на расстоянии от 0,63 до 0,72 астрономической единицы.

Заметим, что полный оборот вокруг своей звезды открытая экзопланета совершает примерно за 617 земных суток.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Ученые: к концу столетия уровень моря поднимется на метр

10-05-2020, 13:48

Эксперты ищут подтверждения воздушно-капельной передачи коронавируса

9-05-2020, 13:12

Кофе поможет снизить риск преждевременной смерти

8-05-2020, 19:09

Вирус герпеса может спровоцировать болезнь Альцгеймера

8-05-2020, 09:02

Ученые обнаружили ранний предиктор тяжелой дыхательной недостаточности у пациентов с COVID-19

7-05-2020, 16:30

К 2050 году Арктика может полностью растаять

6-05-2020, 22:45

Ученые предсказали наступление катастрофической жары

6-05-2020, 11:35

Эксперты прокомментировали опубликованные Пентагоном кадры с НЛО

6-05-2020, 10:40

Ученые: интенсивное сельское хозяйство увеличивает риск эпидемий

5-05-2020, 12:22

Ученые создали светящийся «клон» коронавируса SARS-CoV-2

5-05-2020, 11:01

Странную мертвую звезду обнаружили астрофизики

5-05-2020, 08:52

Британские ученые нашли причину загадочного массового исчезновения пчел

4-05-2020, 09:09

Ученые заявили, что Солнце оказалось необычно спокойным по сравнению с другими звездами

2-05-2020, 12:20

Ученые из Германии рассказали о природном средстве от похмелья

2-05-2020, 11:18

Ученые рассказали о существовании тектонических процессов на Луне

1-05-2020, 22:23

Спутник Юпитера Европу могут населять абсолютно полноценные живые существа

1-05-2020, 20:22

Ученые создали средство от неизлечимой формы рака

1-05-2020, 09:47

Ученые обнаружили влияние кофе на ДНК

30-04-2020, 10:22

Индийские врачи обнаружили десять подтипов нового коронавируса

29-04-2020, 14:48

Ученые создали первое трехмерное изображение сверхновых звезд

29-04-2020, 07:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров