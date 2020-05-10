Ученые рассказали, что будет при смещении магнитного поля Земли

Ученые считают, что 11 мая наша планета может изменить свою полярность. Поэтому агентство NASA предупреждает: возможна сейсмическая активность. С 11 мая Земля начнет пересекать токовый гелиосферный слой. Это своего рода субстанция в Солнечной системе, меняющая полярность магнитного поля Солнца. Ничего необычного во всем этом нет, но могут возникнуть резкие колебания в магнитном поле Земли - т.н. магнитные бури, что чревато нарушениями работы сетей и энергосистем, а также ухудшением самочувствия метеозависимых людей.

Пересечение токового гелиосферного слоя по космическим меркам - довольно заурядное событие. Но, по оценкам астрологов, в этом году все обстоит несколько иначе. Прежде всего, сейчас идет быстрое смещение магнитных полюсов Земли. Кроме того, есть некие таинственные предсказания о том, что очередное такое пересечение может закончиться апокалипсисом. Несколько лет назад о подобном - о Великой Приливной Волне, накроющей Землю - заявила делегация аборигенов Австралии, в то время принимавшая участие в международной климатической конференции. Что конкретно они имели ввиду, никто так и не понял, но большинство экспертов склоняются к мысли, что это - инверсия магнитного поля Земли.