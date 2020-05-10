Американский ученый не исключает попадания коронавируса на Землю с Марса

Профессор Стэнфордского университета Скотт Хаббард предполагает, что вирусы инопланетного происхождения могут попасть на Землю из-за привезенных образцов марсианских пород. Как считает ученый, вероятность того, что инопланетные вирусы удачно адаптируются к условиям нашей планеты очень мала, но вполне возможна. Хаббард подчеркнул, что метеориты также несут опасность, так как могут служить причиной возникновения новых болезней.

Ученый считает, что многие вирусы, такие как Эбола, могут проникнуть на Землю от астронавтов и космических кораблей. Для предотвращения распространения иноземных вирусов Скотт Хаббард рекомендует проводить тепловую стерилизацию и химическую обработку, а экспедиторов отправлять на карантин.

«Предстоит пройти карантин после возвращения с Марса, подобно тому, как это делали астронавты, впервые ступившие на Луну», - разъяснил исследователь.

А образцы грунта, доставленные с Марса, по мнению исследователя, нужно изучать с крайней осторожностью, пока не будет установлена их безопасность. Только соблюдая эти рекомендации, можно защитить Землю от новых вирусов.