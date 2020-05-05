Эксперты ищут подтверждения воздушно-капельной передачи коронавируса

Многими исследованиями доказано, что вирус COVID-19 витает в воздухе в виде аэрозольных частиц. Но все же вопросы о механизмах попадания вируса в организм человека остаются открытыми.

Сейчас принято считать, что коронавирусная инфекция передается посредством капель, выделяемых при разговоре, дыхании, кашле или чихании. Но, в отличие от других вирусов, частички, которые не осели и остаются в воздухе, не опасны для людей.

Однако результаты исследований спровоцировали научную дискуссию вокруг этого животрепещущего вопроса: проникает ли вирус через вентиляцию, не стряхивается ли "корона" с одежды снова в воздух? По результатам многих экспериментов выходит, что частицы коронавирусной инфекции тяжелые и они быстро оседают на землю.

«Случаев воздушной передачи не зарегистрировано, и, как явствует из имеющихся данных, основной силой эпидемии она не является», - такое заключение дали эксперты от ВОЗ после серьезного февральского исследования.

При этом отмечается, что в ряде медпроцедур создаются вирусные аэрозоли. Ряд других анализов доказывает, что коронавирус может размножаться в культуре клеток даже после трехчасового пребывания в воздухе.

Журнал "Нейчер" опубликовал статью ученых Уханьского университета, где приводятся некоторые факты. Так, мельчайшие частички с РНК-составляющей (вирусный генетический материал) выявили в двух больницах, особенно там, где плохо проветривалось. Огромная концентрация таких частиц была в переносном туалете без вентиляции. Нашлись подобные следы и в отсеках, где медики снимали защитную экипировку и переодевались. Правда, в статье не упоминалось, способны ли такие частички заразить.

Ученый-эпидемиолог Эндрю Ноймер, сотрудник Калифорнийского университета полагает, что новое китайское исследование нужно принимать с оглядкой, т.к. тесты полимеразной цепной реакции не отличают жизнеспособные вирусные частицы от "мертвого" генетического материала.

Вирусолог из Лаборатории Скалистых гор и руководитель исследования коронавирусного аэрозоля Винсент Манстер не исключает вероятности распространения вируса аэрозольными частичками, но предполагает, что все же их роль в пандемии мала.

Сейчас перед учеными стоит задача определить движущую силу пандемии и выявить роль капельной, воздушной и аэрозольной передачи инфекции.