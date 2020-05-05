Кофе поможет снизить риск преждевременной смерти

Ученые выявили связь между потреблением кофе и продолжительностью жизни. Проведенное ранее исследование (одно из многих) показало, что люди, которые ежедневно выпивают всего лишь по чашке ароматного напитка, на 12 процентов меньше рискуют уйти из жизни преждевременно.

Кофе, как выяснилось, может использоваться в качестве натурального обезболивающего средства. Так, он особенно эффективен при болях в мышцах.

Кроме того, регулярное потребление бодрящего напитка помогает минимизировать риски развития такого тяжелого заболевания, как рак печени.

Еще одним исследованием было доказано, что продукт снижает риск развития сахарного диабета, а также болезни Альцгеймера, а в некоторых случаях может использоваться как вспомогательное средство при лечении болезни Паркинсона.

Содержащийся в кофе кофеин оказывает влияние на нервные клетки, стимулирует центральную нервную систему - фактически снимает усталость и дарит бодрость. Это следствие блокировки аденозиновых рецепторов. Аденозины - это маркеры усталости человека, отмечает N+1.

Кофеин делает некоторых людей счастливее. Ученые Гарварда выяснили, что женщины, выпивающие от 4 чашек кофе в сутки, оказались подвержены депрессии на 20 процентов меньше, в сравнении с теми, которые пили чай.

Рекомендуемая норма кофеина — не более 400 миллиграмм в день. В маленькой чашке экспрессо порядка 60-100 мг вещества. Меньше всего его в растворимом кофе.