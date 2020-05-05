Вирус герпеса может спровоцировать болезнь Альцгеймера

Сегодня, 09:02

Александр Зуев

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Вирус герпеса может спровоцировать болезнь Альцгеймера

Ученые-биологи из США углубили свои представления о связи герпеса и болезни Альцгеймера, которая вызывает утрату когнитивных способностей, характеризуется накоплением бета-амилоида и образованием нейрофибриллярных клубочков в коре головного мозга и подкорковом сером веществе.

Факторов, которые приводят к развитию болезни Альцгеймера, множество. Однако прямую причину, из-за которой появляются амилоидные бляшки в головном мозге, ученые до сих пор не выявили.

Американские биологи считают, что одной из причин такого процесса является вирус герпеса. Если исследования подтвердят эти предположения, то станет понятно, что люди в большинстве своем очень рискуют, ведь от герпеса страдают от 70 до 90% всего населения планеты.

Сотрудники университета Тафтс под руководством Дэвида Каплана с помощью трехмерной модели нервной ткани выясняли, как воздействует герпесная инфекция на нейроны, пишет N+1. В ходе исследования было установлено, что вирус пагубно действует на клетки - они гибнут и при этом возрастает производство бета-амилоида и связанных с ним белков, а также увеличивается концентрация провоспалительных маркеров. Таким образом, исследователи воссоздали на модели патологические признаки, встречающиеся в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера, которая является нейрокогнитивным расстройством - распространенной причиной деменции.

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