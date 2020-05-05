Ученые обнаружили ранний предиктор тяжелой дыхательной недостаточности у пациентов с COVID-19

Ученые из Университетского медицинского центра Rush проанализировали, как протекает болезнь у пациентов с коронавирусной инфекцией, и пришли к выводу: повышенный уровень содержания протеина suPAR в крови больных коронавирусом может указывать на риск развития тяжелой формы дыхательной недостаточности. Иными словами, исследователи нашли ранний предиктор этого заболевания.

Высокий уровень suPAR, который является определителем тяжести болезни, может предупредить медиков о необходимости подключения пациента к аппарату искусственной вентиляции легких. Чем больше в организме у человека белка suPAR, тем тяжелее будет протекать болезнь и хуже может быть исход. Если своевременно определить уровень этого белка, у больного увеличиваются шансы на выздоровление.

Отметим, что протеин suPAR продуцируется эндобрахиально в тканях легких. Повышенные уровни этого белка ассоциированы с развитием хронической болезни почек и повышают риск острой почечной недостаточности.

Заметим, что сейчас в мире наблюдается рост числа тяжелобольных с коронавирусом. Также у некоторых больных есть проблемы с работой почек.