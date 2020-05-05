К 2050 году Арктика может полностью растаять

Ученые, проведя массу исследований, удостоверились: примерно к середине нашего столетия, скорее всего летом, ледники Северного Ледовитого океана растают. Об этом сообщает журнал Geophysical Research Letters.

По мнению ученых, даже если человечество очень постарается снизить выброс в атмосферу парниковых газов, это не убережет ледники Арктики от таяния и постепенного исчезновения. И в один из летних дней лет через 30 они полностью растают. Арктический лед летом будет полностью таять, а зимой вновь замерзать, но лишь частично. Таким образом, арктичная вечная мерзлота исчезнет.

В своем эксперименте ученые из Германии сконструировали самые различные модели развития событий в Арктике. За основу брали спутниковые наблюдения последних 40 лет. В ходе исследования рассматривались варианты исхода при резком снижении выбросов углекислого газа, а также в сегодняшних реалиях.

Эксперты подчеркивают: сезонное таяние вечного льда станет настоящей бедой для природы: арктические обитатели останутся без привычного ареола обитания. Надежда лишь на то, что снижение уровня загрязненности атмосферы поможет хоть частично вернуть Арктике вечную зиму.

Климатологи обратили внимание на еще один факт: отражение ледниками солнечных лучей препятствует повышению температуры воздуха на планете. И чем больше и скорее ледники будут таять, тем сильнее и быстрее будет нагреваться воздух. Все это очень серьезно.