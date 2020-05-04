Эксперты прокомментировали опубликованные Пентагоном кадры с НЛО

Сегодня, 10:40

Александр Зуев

0

Image 16+
Эксперты прокомментировали опубликованные Пентагоном кадры с НЛО
НЛО

Вооруженные силы США недавно обнародовали три видеоролика, представив их так, будто они содержат свидетельства о неопознанных летающих объектах.Кадры, снятые американскими летчиками несколько лет назад, прокомментировал Владимир Сурдин, кандидат физико-математических наук, астроном, популяризатор науки.

В частности, говоря о секретном американском проекте «Синяя книга», в рамках которого военные США изучали НЛО, Сурдин сказал, что в СССР существовало нечто подобное. По словам ученого, в Советском Союзе была военная часть, которая занималась сбором информации об НЛО.

В СССР считали, что НЛО — это происки американцев, но когда стало известно, что это не так, работу в этой области остановили, заявил эксперт. И если военные перестали интересоваться темой НЛО, то ученые - нет, сказал Сурдин.

Относительно видеороликов, подлинность которых подтвердил Пентагон, Сурдин заявил, что видео нельзя объяснить, не имея технической информации о системе визуализации и наведения, которая использовалась для записи. Охотники за инопланетянами готовы интерпретировать каждое непонятное явление как корабль пришельцев, но в том и заключается ошибка, заявил Сурдин и напомнил, что за НЛО люди принимали и гирлянды огней в небе — когда Falcon Илона Маска доставил на орбиту сразу 60 спутников, — и запущенные с полигона Капустин Яр геофизические ракеты. В свою очередь Джон Александр, полковник армии США в отставке, считает, что видео специально опубликовали на пике пандемии, чтобы не привлекать особого внимания к любопытным фактам.

Он также подчеркнул, что научного объяснения рассматриваемым явлениям нет никакого, так как они кажутся более сложными, чем можно бы себе представить. По мнению писателя-фантаста Кирилла Бенедиктова, уфология прочно укоренилась в Соединенных Штатах. Выпуск видео вызвал там у них гораздо больший резонанс по сравнению, например, с Россией, где летающие тарелки воспринимаются с юмором и скептицизмом.

По словам писателя, возможно, во Вселенной и существуют другие цивилизации, но шансы на то, что инопланетяне окажутся чем-то похожими на землян, невелики, пишет РИА Новости.

Ранее глава Российской ассоциации уфологов Олег Курбатов предположил, что Пентагон, возможно, отредактировало видео, чтобы получить более значимую финансовую поддержку от правительства.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Ученые: интенсивное сельское хозяйство увеличивает риск эпидемий

Вчера, 12:22

Ученые создали светящийся «клон» коронавируса SARS-CoV-2

Вчера, 11:01

Странную мертвую звезду обнаружили астрофизики

Вчера, 08:52

Британские ученые нашли причину загадочного массового исчезновения пчел

4-05-2020, 09:09

Ученые заявили, что Солнце оказалось необычно спокойным по сравнению с другими звездами

2-05-2020, 12:20

Ученые из Германии рассказали о природном средстве от похмелья

2-05-2020, 11:18

Ученые рассказали о существовании тектонических процессов на Луне

1-05-2020, 22:23

Спутник Юпитера Европу могут населять абсолютно полноценные живые существа

1-05-2020, 20:22

Ученые создали средство от неизлечимой формы рака

1-05-2020, 09:47

Ученые обнаружили влияние кофе на ДНК

30-04-2020, 10:22

Индийские врачи обнаружили десять подтипов нового коронавируса

29-04-2020, 14:48

Ученые создали первое трехмерное изображение сверхновых звезд

29-04-2020, 07:54

Ученые нашли способ повернуть вспять клеточное старение

28-04-2020, 20:28

Коронавирус неприятно удивил ученых

27-04-2020, 22:05

29 апреля мимо Земли пролетит 4-километровый астероид

24-04-2020, 09:49

Названо новое осложнение от коронавируса

23-04-2020, 16:04

Ученые узнали, почему женщины чаще сталкиваются с депрессией

23-04-2020, 16:03

Ученые рассказали об опасности коронавируса для млекопитающих

22-04-2020, 22:57

Ученые: Океаны на крупных экзопланетах могут быть бездонными

22-04-2020, 22:41

Космический телескоп CHEOPS ученые подготовили к научной работе

21-04-2020, 23:29

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров