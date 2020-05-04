Эксперты прокомментировали опубликованные Пентагоном кадры с НЛО

Вооруженные силы США недавно обнародовали три видеоролика, представив их так, будто они содержат свидетельства о неопознанных летающих объектах.Кадры, снятые американскими летчиками несколько лет назад, прокомментировал Владимир Сурдин, кандидат физико-математических наук, астроном, популяризатор науки.

В частности, говоря о секретном американском проекте «Синяя книга», в рамках которого военные США изучали НЛО, Сурдин сказал, что в СССР существовало нечто подобное. По словам ученого, в Советском Союзе была военная часть, которая занималась сбором информации об НЛО.

В СССР считали, что НЛО — это происки американцев, но когда стало известно, что это не так, работу в этой области остановили, заявил эксперт. И если военные перестали интересоваться темой НЛО, то ученые - нет, сказал Сурдин.

Относительно видеороликов, подлинность которых подтвердил Пентагон, Сурдин заявил, что видео нельзя объяснить, не имея технической информации о системе визуализации и наведения, которая использовалась для записи. Охотники за инопланетянами готовы интерпретировать каждое непонятное явление как корабль пришельцев, но в том и заключается ошибка, заявил Сурдин и напомнил, что за НЛО люди принимали и гирлянды огней в небе — когда Falcon Илона Маска доставил на орбиту сразу 60 спутников, — и запущенные с полигона Капустин Яр геофизические ракеты. В свою очередь Джон Александр, полковник армии США в отставке, считает, что видео специально опубликовали на пике пандемии, чтобы не привлекать особого внимания к любопытным фактам.

Он также подчеркнул, что научного объяснения рассматриваемым явлениям нет никакого, так как они кажутся более сложными, чем можно бы себе представить. По мнению писателя-фантаста Кирилла Бенедиктова, уфология прочно укоренилась в Соединенных Штатах. Выпуск видео вызвал там у них гораздо больший резонанс по сравнению, например, с Россией, где летающие тарелки воспринимаются с юмором и скептицизмом.

По словам писателя, возможно, во Вселенной и существуют другие цивилизации, но шансы на то, что инопланетяне окажутся чем-то похожими на землян, невелики, пишет РИА Новости .

Ранее глава Российской ассоциации уфологов Олег Курбатов предположил, что Пентагон, возможно, отредактировало видео, чтобы получить более значимую финансовую поддержку от правительства.