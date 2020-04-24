Уфологи на снимках обнаружили НЛО, застрявшее во льдах Антарктиды

На панорамах Google Earth уфологи рассмотрели загадочный объект, который, по их мнению, может быть космическим кораблем представителей инопланетной цивилизации. Видео, демонстрирующее этот объект, появилось в YouTube на канале сообщества уфологов «UFOmania».

На снимках Google можно различить дискообразный объект серебряного цвета. Он довольно хорошо выделяется на фоне окружающего ландшафта. По мнению уфологов, длина этого объекта составляет около 12 метров.

По мнению уфологов, этот объект не упал на Землю, а приземлился. Также исследователи уверены, что корабль сделан из металла. Тем не менее, немало пользователей в комментариях к видео написали, что не видят в опубликованном ролике никаких убедительных доказательств, что это корабль инопланетян и считают, что на самом деле то, что приняли уфологи за НЛО, является лишь осколком арктического льда.