Ученые выяснили детали кровавых жертвоприношений майя и ацтеков

Многим людям хорошо известно о существовании в доколумбовой Америке мощных цивилизаций, часть из которых погибли сами, других погубило вторжение в Новый свет конкистадоров. Среди индейских цивилизаций не редкостью было устраивание кровавых жертвоприношений богам, особенно этим славились цивилизации ацтеков и майя. Несмотря на всю мощь Теночтитлана, союзные племена ненавидели ацтеков именно за их тягу к кровавым жертвам. Эта ненависть и стала главной причиной перехода союзников к конкистадорам Кортеса и, в конечном итоге, привела к падению Теночтитлана и гибели цивилизации ацтеков.

Мексиканские ученые, а Мехико находится на месте бывшего Теночтитлана, решили исследовать, как проходили ритуалы кровавых жертвоприношений. Им удалось подтвердить, что после убийства жертвы, жрецы специальными ритуальными ножами вырезали у погибших сердца.

Неожиданно выяснилось, что в качестве режущих предметов использовались ножи различных видов, причем каждый размер и форма имели свое ритуальное значение. Также для извлечения сердца имело значение место на теле человека, где делались надрезы. Каждый такой надрез строго определялся конкретным ритуальным действом, производимым жрецом.