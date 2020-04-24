Ученые рассказали о возможности существования на Марсе, Венере и Европе бактерий

Сегодня, 09:23

Анна Лисова

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Ученые рассказали о возможности существования на Марсе, Венере и Европе бактерий

В атмосфере Венеры, на поверхности Марса и во льдах спутника Юпитера Европы могут выжить бактерии, считают ученые Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Исследователи опубликовали отчет, в  котором привели доказательства возможности жизни микроорганизмов на Венере, Марсе и Европе, передает РИА Новости

Ученые считают, что микроорганизмы, связанные с минеральными частицами, могут присутствовать в атмосфере Венеры, где верхние слои подвергаются воздействию космических лучей и температурным скачкам. В качестве доказательств ученые приводят результаты опыта в лаборатории, в рамках которого они исследователи эффект радиации на микромицеты (микроскопические грибы) сухой почвы при низких давлении и температуре. Исследование показало, что даже высокие дозы ионизирующей радиации не уничтожают микроорганизмы, а большинство  видов почвенных грибков выживают в таких условиях.

Еще одно исследование показало, что взятые в Арктике микроорганизмы могут выживать при температуре до -50 градусов по Цельсию. Бактерии, существующие в грунте пустыни Мохаве, тоже показали устойчивость к широкому спектру стрессовых факторов.

А это значить, что на Марсе и спутнике Юпитера Европе также могут существовать бактерии. 

 

 

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