Обнаружены новые бактерии, которые питаются пластиком

Учеными из университета в Кембридже был обнаружен новый вид бактерий, питающихся пластиком. Специалисты и раньше находили такие бактерии, которые разлагают пластик и применяют его в качестве источника питания. Однако найденные сейчас бактерии могут поглощать даже полиуретан. Миллионы тонн этого вещества используют для изготовления обуви, кухонных губок, подгузников и прочих вещей. Изделия из полиуретана проблематично перерабатывать, поэтому они все просто выбрасываются на свалку. Кроме того, этот компонент содержит в своем составе канцерогены, которые могут убить много бактерий.

«Надеемся, что благодаря нашей находке человечество сможет наконец решить проблему отходов из пластика, практически не поддающихся переработке», - сообщил руководитель группы исследователей Джеймс Халлинан.

По результатам исследований, новый вид бактерий еще предстоит изучать, на что может уйти около 10 лет. Возможно, на основе открытия удастся разработать технологию по переработке пластика.