Ученые связали распространение вирусов с влиянием активности Солнца

Сегодня, 17:41

Ольга Громова

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Ученые связали распространение вирусов с влиянием активности Солнца

Ученые склонны считать, что между циклами активности Солнца и распространением вирусных заболеваний на Земле есть связь. Исследования продемонстрировали, что в период, когда наша звезда переходит из одного цикла в другой, вероятность возникновения эпидемии того или иного заболевания очень высока.

Основатель гелиоцентричной электромагнитной метеорологии Милан Стеванцевич первым увидел корреляцию между всплесками опасных заболеваний и излучениями ультрафиолетового спектра. Тем не менее в NASA взаимосвязи не видят.

Аргумент - на момент возникновения коронавируса Солнце находилось на минимуме своей активности.

Но если вернуться в прошлое, в 2009-ый год, на который пришелся период распространения гриппа Н1N1 в 2009 году, то можно увидеть, что тогда концентрация лучей ультрафиолета была равна восьми единицам.

К концу минувшего года (а о вспышке коронавируса стало известно в декабре) излучение было на уровне пяти единиц.

Ученый убежден, что в обоих случаях низкая солнечная активность привела к небольшой дезинфекции атмосферы Земли, вследствие чего вирус очень быстро распространился в Северном полушарии.

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