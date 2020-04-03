В Канаде обнаружены останки неизвестной древней рыбы

Сегодня, 14:17

Анна Морозова

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В Канаде обнаружены останки неизвестной древней рыбы

Канадские специалисты обнаружили останки неизвестной древней рыбы.

Вместо плавников у этих рыб имеются пальцы. Ученые определяют возраст скелета древних обитателей в 360-390 млн лет. Останки изучили с помощью томографа и обнаружили, что рыба имела предплечья, запястья и даже пальцы, что характерно для земных позвоночных.

Пальцы у рыбы маленькие, с полноценными фалангами. Длина найденной рыбы составляет 1,5 метра.

Исследователи утверждают, что конечности у рыбы свидетельствуют о том, что она могла вести подобный земным существам образ жизни.

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