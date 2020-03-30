Камеры МКС зафиксировали вблизи Земли огромные скопление НЛО

Сегодня, 18:31

Александр Зуев

0

Image 16+
Камеры МКС зафиксировали вблизи Земли огромные скопление НЛО

Камеры Международной Космической Станции зафиксировали скопления групп НЛО и многочисленные аномалии недалеко от Земли. Полученные с бортовых камер МКС изображения представляют странную картину происходящего. На снимках можно увидеть перемещения несколько групп НЛО. При этом уфологи отмечают, что некоторое время назад по этому курсу уже проходили подобные группы НЛО.

Глядя на снимки, ученые сделали выводы, что в космосе происходят небывалые ранее события.

Есть гипотеза, что эти группы являются двумя противоборствующими друг другу боевыми флотилиями. Сторонники этой теории утверждают, что после столкновения этих групп появилось множество более мелких НЛО. Они представляют собой капсулы, в которых экипаж бежал с терпящих крушение кораблей.

Наряду с этим ученые обращают внимание на то, что при этой аномалии на Солнце был зафиксирован мощный взрыв, в результате чего в космосе появилось множество обломков. Другие же ученые считают, что на записи могут быть оптические аберрации, излучение от небесных тел, плазмы, газа или пыли.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Названо самое уязвимое перед коронавирусом домашнее животное

Вчера, 08:25

Эпидемиолог не исключил возможное возвращение коронавируса осенью

30-03-2020, 11:40

Немецкий ученый рассказал, как пандемия ударит по экологии

29-03-2020, 15:51

Китайские ученые выяснили, при какой температуре погибает коронавирус

29-03-2020, 12:42

Ученые выяснили, что блондинки умнее брюнеток

29-03-2020, 11:36

Искусственный интеллект нашел лекарства от коронавируса

26-03-2020, 17:45

На обратной стороне Солнца произошел таинственный взрыв

24-03-2020, 13:14

Ученые нашли в космосе гигантское красное яйцо

22-03-2020, 13:33

Ученые: звезды могут выбросить Землю из Солнечной системы

22-03-2020, 10:14

Орбиту МКС увеличили на километр

21-03-2020, 09:24

Китай остался без спутника, наблюдающего за Антарктидой

14-03-2020, 11:05

Японские ученые диагностируют рак с помощью червей

11-03-2020, 16:10

Камеры МКС засняли флотилию неопознанных объектов на орбите Земли

4-03-2020, 10:06

Миссия Mars Cube One официально завершилась

29-02-2020, 16:13

В 124 световых годах от Земли нашли пригодную для жизни планету

27-02-2020, 22:24

Из-за глобального потепления река Колорадо стала высыхать

24-02-2020, 22:51

Макролиды при беременности опаснее других антибиотиков

24-02-2020, 22:47

«Эроботы»: психологи предложили решение сексуальных проблем астронавтов в космосе

24-02-2020, 08:14

Канадские ученые заявили о бесполезности проветривания помещений

23-02-2020, 09:52

NASA показало изображение древнего озера на территории Сахары

23-02-2020, 08:42

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров