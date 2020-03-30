Камеры МКС зафиксировали вблизи Земли огромные скопление НЛО

Камеры Международной Космической Станции зафиксировали скопления групп НЛО и многочисленные аномалии недалеко от Земли. Полученные с бортовых камер МКС изображения представляют странную картину происходящего. На снимках можно увидеть перемещения несколько групп НЛО. При этом уфологи отмечают, что некоторое время назад по этому курсу уже проходили подобные группы НЛО.

Глядя на снимки, ученые сделали выводы, что в космосе происходят небывалые ранее события.

Есть гипотеза, что эти группы являются двумя противоборствующими друг другу боевыми флотилиями. Сторонники этой теории утверждают, что после столкновения этих групп появилось множество более мелких НЛО. Они представляют собой капсулы, в которых экипаж бежал с терпящих крушение кораблей.

Наряду с этим ученые обращают внимание на то, что при этой аномалии на Солнце был зафиксирован мощный взрыв, в результате чего в космосе появилось множество обломков. Другие же ученые считают, что на записи могут быть оптические аберрации, излучение от небесных тел, плазмы, газа или пыли.