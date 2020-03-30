Названо самое уязвимое перед коронавирусом домашнее животное

Ученые назвали самых уязвимых перед коронавирусом домашних животных - это кошки. Об этом сообщается в посвященной исследованию публикации на портале биомедицинских препринтов bioRxiv.

Исследователи для того, чтобы определить восприимчивость братьев наших меньших к коронавирусу, заразили их различными штаммами SARS-CoV-2. Подопытными стали собаки, кошки, хорьки, свиньи, утки, курицы. Большинство животных оказались невосприимчивыми к SARS-CoV-2. Однако хорьки и кошки - в зоне риска. Вирус очень быстро распространился среди хорьков, но на состояние их здоровья не повлиял. С кошками все гораздо хуже. Вирус очень быстро передавался и тяжело переносился. Большинство кошек умирали от коронавируса. При этом смертность среди котят была на уровне 100 процентов, пишут «Известия».

Добавим, что животные были заражены штаммом коронавируса из Ухани, взятом еще вначале эпидемии.

Напомним, вспышка нового коронавируса была зарегистрирована еще в декабре минувшего года.