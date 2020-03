Бороться с последствиями сидячей работы помогут данные о древних людях

На пути к двуногому передвижению разные виды современного человека претерпевали различные эволюционные метаморфозы. При сравнении головок бедренных костей современных человекообразных обезьян, людей, древних сапиенсов и австралопитеков были обнаружены существенные различия. Результаты данной научной работы исследователей из Кентского университета были опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences, пишет N+1.

Современный человек обладает способностью к прямохождению. Однако точных данных о том, когда эта способность появилась, нет. Можно только предположить, сколько времени тот или иной гоминид был на двух ногах. Это можно определить, изучив состояние тазобедренного сустава, поскольку при разных способах передвижения нагрузка на сустав отличается. Прочность бедренной кости обеспечивается перегородками или трабекулами. Благодаря упорядоченному расположению этих перегородок выдерживается значительная вертикальная нагрузка.

В ходе эксперимента были исследованы кости горилл, шимпанзе, орангутанов, современного человека, человека разумного из музея.

Исследование проводили при помощи компьютерной микротомографии. Специалисты определили частоту сгибания ноги в тазобедренном суставе под разными углами. Результаты анализа свидетельствуют о том, что гоминид StW обладал хорошей способностью лазать. В отличие от этого вида австралопитеки имели множество адаптаций к прямохождению.

Научные исследования в этой сфере проводились и раньше. Знания о видах физической активности древних людей интересны не только для научного развития. Это может быть полезно современному человечеству чтобы понять, как стоит себя вести, чтобы не заболеть.

Например, несмотря на то, что племена, которые живут охотой и собирательством, ведут такой же сидячий образ жизни, как и офисные сотрудники, они обладают лучшим здоровьем. Это связано с тем, что в сидячем положении представители племен принимают другие позы, в которых мышечная нагрузка более эффективна. Применение их опыта в обычной городской жизни полезно для борьбы с последствиями сидячей работы.