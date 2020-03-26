Эпидемиолог не исключил возможное возвращение коронавируса осенью

Сегодня, 11:40

Ольга Громова

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Эпидемиолог не исключил возможное возвращение коронавируса осенью
Сербский эпидемиолог не исключил возможное возвращение коронавируса осенью, пишет Что происходит.

Пандемия коронавируса может вернуться осенью текущего года. Такую возможность не исключает знаменитый эпидемиолог из Сербии Зоран Радованович.

По его словам, возвращение коронавируса осенью будет зависеть от усилий властей разных стран. В том случае если их будет достаточно и до начала лета количество инфицированных снизится, COVID-19 вернется осенью.

У Зорана Радовановича есть объяснение этому. Он напомнил, что в связи с эпидемией большинство стран ввели полное или частичное передвижение граждан. Почти прекращено местное и международное транспортное сообщение, большинство работающих граждан находятся на карантине, предприятия простаивают. Закрыты и государственные границы, а из магазинов работают продуктовые.

Все это в совокупности дает свои результаты. Если бы не эти принятые жесткие меры, количество заболевших и умерших было бы намного больше.

«Социальное дистанцирование, изоляция и поиск тех, кто был в контакте с больными, служат тому, чтобы давление на систему здравоохранения было более равномерным. Таким образом, все тяжелые коронавирусные больные могут попасть на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и в отделения реанимации. Иначе бы они сейчас лежали у нас по больничным коридорам», - объяснил эпидемиолог в интервью РИА Новости.

Зоран Радованович убежден, что если к маю-июню количество заболевших снизится, меры по сдерживанию коронавируса ослабнут. Государства начнут открывать границы, будут снимать карантин. В результате из-за ослабления мер по сдерживанию пандемия коронавируса может вернуться осенью с новой силой.

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