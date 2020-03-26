Немецкий ученый рассказал, как пандемия ударит по экологии

Сегодня, 15:51

Ольга Громова

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Немецкий ученый рассказал, как пандемия ударит по экологии

Месяц назад СМИ с восторгом рассказывали о единственном положительном эффекте от коронавируса - улучшении экологии. Уже тогда замеры показали, что уровень загрязнения воздуха существенно снизился. Сейчас ученые более сдержаны и считают, что радоваться пока не стоит, пишет издание Что происходит.

Директор Потсдамского института изучения климатических изменений Отмар Эденхофер в интервью изданию Bild оценил влияние пандемии коронавируса на экологию в мегаполисах и в мире в частности.

Комментируя данные Европейского космического агентства о том, что после того, как COVID-19 начал стремительно распространяться, уровень загрязнения воздуха снизился, специалист обратил внимание на то, что эффект этот временный. И объясняется он вынужденным закрытием ряда предприятий.

«На короткое время выбросы парниковых газов снизились, но поводов для радости нет. Если у предприятий дела идут плохо, им будет тяжелее перейти на экологичное производство», - приводит слова эксперта РИА Новости.

Напомним, ВОЗ объявил пандемию коронавируса 18 дней назад. По последним данным, в мире уже свыше 600 тысяч зараженных, умерли более 26 тысяч.

В России зафиксировано 1534 случаев коронавируса. Скончались от заболевания 8 россиян. При этом 64 человека выздоровели.

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