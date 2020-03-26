Китайские ученые выяснили, при какой температуре погибает коронавирус

Сегодня, 12:42

Ольга Громова

0

Image 16+
Китайские ученые выяснили, при какой температуре погибает коронавирус

Коронавирус, который сейчас держит в страхе весь мир, оказался очень живучим. Однако китайские ученые выяснили, что высоких температур он все же боится. Так, при температуре 56°C он погибает спустя полчаса, а при 70°C - уже после пятиминутной обработки, пишет Что происходит.

При комнатной температуре коронавирус, который вызывает страшную вирусную пневмонию, на высоких уровнях, способен жить и неделю. В целом же, если с ним не бороться и не проводить дезинфекцию, вирус погибает сам через 14 дней, отмечает «Российская газета».

Работа Алекса Чина и его коллег из университета Гонконга продемонстрировала, что людям следует тщательнее обрабатывать медицинские маски (вероятно, речь идет о многоразовых), так как на их поверхности он может задержаться и выжить до семи дней.

В то же время коронавирус только сутки может просуществовать на картонных коробках, которые используются для почтовых посылок. Поэтому ученые считают, что почта в условиях пандемии не опасна и может считаться одним из лучших способов доставки товаров.

Минимален риск заразиться коронавирусом через газеты и журналы - на печатной продукции возбудитель умирает через 3 часа.

Ученые также выяснили, что обработка любым видом дезинфицирующего средства поверхностей убивает вирус, но не мгновенно, а в течение 5 минут.

Добавим, что это исследование было проведено по заказу ВОЗ. В организации не перестают напоминать о необходимости тщательного соблюдения гигиены, социальной дистанции на улице, ношения масок. Самое лучшее, что может сделать каждый человек для того, чтобы не способствовать пандемии, - сидеть дома.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Искусственный интеллект нашел лекарства от коронавируса

26-03-2020, 17:45

На обратной стороне Солнца произошел таинственный взрыв

24-03-2020, 13:14

Ученые нашли в космосе гигантское красное яйцо

22-03-2020, 13:33

Ученые: звезды могут выбросить Землю из Солнечной системы

22-03-2020, 10:14

Орбиту МКС увеличили на километр

21-03-2020, 09:24

Китай остался без спутника, наблюдающего за Антарктидой

14-03-2020, 11:05

Японские ученые диагностируют рак с помощью червей

11-03-2020, 16:10

Камеры МКС засняли флотилию неопознанных объектов на орбите Земли

4-03-2020, 10:06

Миссия Mars Cube One официально завершилась

29-02-2020, 16:13

В 124 световых годах от Земли нашли пригодную для жизни планету

27-02-2020, 22:24

Из-за глобального потепления река Колорадо стала высыхать

24-02-2020, 22:51

Макролиды при беременности опаснее других антибиотиков

24-02-2020, 22:47

«Эроботы»: психологи предложили решение сексуальных проблем астронавтов в космосе

24-02-2020, 08:14

Канадские ученые заявили о бесполезности проветривания помещений

23-02-2020, 09:52

NASA показало изображение древнего озера на территории Сахары

23-02-2020, 08:42

NASA пропустило 11 опасных для Земли астероидов

23-02-2020, 08:24

На Марсе обнаружили военный корабль

20-02-2020, 14:59

Разработана технология позволяющая генерировать электричество «из воздуха»

18-02-2020, 23:16

Ученые из Гонконга научились добывать энергию из дождевой воды

15-02-2020, 11:56

Американский блогер построил повозку и запряг в нее четвероногого робота

14-02-2020, 13:58

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров