Китайские ученые выяснили, при какой температуре погибает коронавирус

Коронавирус, который сейчас держит в страхе весь мир, оказался очень живучим. Однако китайские ученые выяснили, что высоких температур он все же боится. Так, при температуре 56°C он погибает спустя полчаса, а при 70°C - уже после пятиминутной обработки, пишет Что происходит.

При комнатной температуре коронавирус, который вызывает страшную вирусную пневмонию, на высоких уровнях, способен жить и неделю. В целом же, если с ним не бороться и не проводить дезинфекцию, вирус погибает сам через 14 дней, отмечает «Российская газета».

Работа Алекса Чина и его коллег из университета Гонконга продемонстрировала, что людям следует тщательнее обрабатывать медицинские маски (вероятно, речь идет о многоразовых), так как на их поверхности он может задержаться и выжить до семи дней.

В то же время коронавирус только сутки может просуществовать на картонных коробках, которые используются для почтовых посылок. Поэтому ученые считают, что почта в условиях пандемии не опасна и может считаться одним из лучших способов доставки товаров.

Минимален риск заразиться коронавирусом через газеты и журналы - на печатной продукции возбудитель умирает через 3 часа.

Ученые также выяснили, что обработка любым видом дезинфицирующего средства поверхностей убивает вирус, но не мгновенно, а в течение 5 минут.

Добавим, что это исследование было проведено по заказу ВОЗ. В организации не перестают напоминать о необходимости тщательного соблюдения гигиены, социальной дистанции на улице, ношения масок. Самое лучшее, что может сделать каждый человек для того, чтобы не способствовать пандемии, - сидеть дома.