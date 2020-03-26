Ученые выяснили, что блондинки умнее брюнеток

В обществе уже давно сложился стереотип, что блондинки - девушки недалекого ума. Ученые знают, что это всего лишь миф. Новое исследование показало, что светловолосые женщины гораздо умнее, чем брюнетки, пишет Что происходит.

Ученые университета Огайо тщательно проанализировали различную информацию о 10 878 американках, собранную с 1979 года. В ходе исследования они пытались найти прямую связь между цветом волос и уровнем IQ.

Результаты оказались довольно неожиданными. Блондинки оказались самыми умными и обошли брюнеток и шатенок.

IQ светловолосых девушек, в среднем, был на уровне 103,2. На втором месте шатенки со 102,7 баллами. Третье место за огненными бестиями (рыжими) - у них 101,2. Самый низкий уровень IQ значится у брюнеток - 100,5 баллов, отмечает «Популярная механика».