Искусственный интеллект нашел лекарства от коронавируса

Используя искусственный интеллект, российские ученые обнаружили более десяти потенциально эффективных лекарств против коронавируса среди существующих и экспериментальных препаратов, прошедших клинические испытания. Как сообщает РИА Новости , информация об данном исследовании размещена на портале ResearchGate.

Для проведения данного исследования ученые использовали платформу, которая создана по принципу глубоких нейронных сетей. В итоге они получили информацию о том, какие препараты действуют на широкий спектр вирусов и могут также уничтожать SARS-CoV и SARS-CoV-2.

Стоит отметить, что шесть из найденных лекарств уже одобрены к применению при лечении коронавирусной инфекции в ряде стран. Девять лекарств проходят клинические испытания. Некоторые из них уже показали положительные эффекты в ходе лабораторных исследований.

Так, Никлозамид и Нитазоксанид сейчас рекомендованы для экспериментального лечения коронавирусной инфекции во Франции. Никлозамид начали применять при заражении коронавирусом в больницах Сингапура. Также в список попали несколько сенолитиков. Это препараты, которые «убивают» так называемые сенесцентные или поврежденные клетки. Авторы исследования считают, что необходимо использовать эти препараты, чтобы защитить пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями в период эпидемии.

Руководитель исследования Петр Федичев считает, что необходимо срочно приступить к клиническим испытаниям лекарств из полученного списка в виду той ситуации, которая сложилась с распространением коронавируса в мире.

Полученный список ученые предлагают взять за основу немедленного лабораторного тестирования и клинических исследований. При этом они особо акцентируют на том, что без одобрения на национальном уровне препараты недопустимо использовать для лечения коронавируса, либо для самолечения.