Искусственный интеллект нашел лекарства от коронавируса

Используя искусственный интеллект, российские ученые обнаружили более десяти потенциально эффективных лекарств против коронавируса среди существующих и экспериментальных препаратов, прошедших клинические испытания. Как сообщает РИА Новости, информация об данном исследовании размещена на портале ResearchGate.
Для проведения данного исследования ученые использовали платформу, которая создана по принципу глубоких нейронных сетей. В итоге они получили информацию о том, какие препараты действуют на широкий спектр вирусов и могут также уничтожать SARS-CoV и SARS-CoV-2.
Стоит отметить, что шесть из найденных лекарств уже одобрены к применению при лечении коронавирусной инфекции в ряде стран. Девять лекарств проходят клинические испытания. Некоторые из них уже показали положительные эффекты в ходе лабораторных исследований.
Так, Никлозамид и Нитазоксанид сейчас рекомендованы для экспериментального лечения коронавирусной инфекции во Франции. Никлозамид начали применять при заражении коронавирусом в больницах Сингапура. Также в список попали несколько сенолитиков. Это препараты, которые «убивают» так называемые сенесцентные или поврежденные клетки. Авторы исследования считают, что необходимо использовать эти препараты, чтобы защитить пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями в период эпидемии.
Руководитель исследования Петр Федичев считает, что необходимо срочно приступить к клиническим испытаниям лекарств из полученного списка в виду той ситуации, которая сложилась с распространением коронавируса в мире.
Полученный список ученые предлагают взять за основу немедленного лабораторного тестирования и клинических исследований. При этом они особо акцентируют на том, что без одобрения на национальном уровне препараты недопустимо использовать для лечения коронавируса, либо для самолечения.
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