На обратной стороне Солнца произошел таинственный взрыв

На обратной стороне Солнца на днях произошел таинственный взрыв.

20 марта астрономы зафиксировали взрыв на обратной стороне Солнца. Это необычное событие было зарегистрировано обсерваторией SOHO. Кадры, на которых запечатлены обломки, поднимающиеся c восточной стороны небесного светила были опубликованы NASA и Европейским космическим агентством. Специалисты еще устанавливают, что же спровоцировало этот взрыв. Но они предполагают, что он не может объясняться процессами формирования солнечных пятен.

Солнце, отмечают ученые, находится на минимальном уровне активности. Уже довольно долгое время на нашей звезде не было зафиксировано мощных выбросов или вспышек. Поэтому ученые пытаются разгадать, что же за таинственное событие спровоцировало этот мощный взрыв.

А уфологи уже заявили, что за Солнцем сейчас разворачивается военное сражение. Оно же, считают уфологи, спровоцировало увеличение числа метеоритов, которые падают на Землю. Представители официальных наук в эти домыслы не верят, и намерены раскрыть истинную причину случившегося на Солнце.