Ученые нашли в космосе гигантское красное яйцо

Исследователи из Центра Николая Коперника, который находится в Польше, рассказали, что они обнаружили в космосе огромную звезду, похожую на яйцо.

Ученые говорят, что такая форма этого космического тела объясняется тем, что в непосредственной близости от этой звезды расположен красный карлик. Гравитационные способности спутника звезды влияют на ее форму, делая звезду схожей на яйцо или каплю.

Открытую звезду ученые назвали HD74423. Она находится на расстоянии в 1,5 тыс. световых лет от Земли, а ее масса в 1,7 больше массы нашего Солнца.

О том, что звезды могут иметь не только шарообразную форму, ученые говорили и ранее. До сих пор обнаруживать такие объекты не удавалось. Но развитие технологий позволяет ученым делать новые открытия. Примечательно, что необычную по форме звезду нашли астрономы-любители Джеральд Хэндлер и Дон Курц, которые и рассказали о ней экспертам.