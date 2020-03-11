Китай остался без спутника, наблюдающего за Антарктидой

Миссия первого спутника, выведенного Китаем на орбиту для наблюдения за Антарктидой, завершено. С таким заявлением в минувшую пятницу выступил руководитель проекта Чэнь Чжуоци.

Китайский спутник Ice Pathfinder провел на орбите полгода. За это время он успел передать в центр свыше тысячи снимков белого континента. Особенно ценными являются фотографии двух крупных ледовых обвалов, отметил Чэнь Чжуоци.

Ice Pathfinder также помогал в работе ученым, поддерживая связь с китайской научно-исследовательской базой Чжуншань. В частности, он собирал и передавал данные о наземных объектах близ исследовательской станции.

Информация, переданная китайским спутником, в дальнейшем будет использоваться учеными для анализа глобальных климатических изменений.