Японские ученые диагностируют рак с помощью червей

Японские ученые разработали новую методику обнаружения 15 видов онкологических заболеваний. Исследователи выяснили, что черви-нематоды очень чувствительны к запахам. Они могут улавливать тонкие запахи, которые не способна выявить даже самая современная аппаратура. Помимо прочего, ученые узнали, что черви отдаляются от источника неприятного для них запаха.

Эту особенность специалисты использовали в своих научных изысканиях. В частности, они приспособили обоняние миллиметровых червей для выявления раковых клеток.

Так, ученые проверили при помощи червей образцы анализов пациентов. Поведение червей указывало на наличие или отсутствие рака у конкретного человека. Как сообщают исследователи, точность необычной методики, которая была проверена на 15 типах раковых клеток, на удивление поражает, так как составляет рекордные 86%, пишет Anonsens .

Таким образом, ученые установили, что черви способны выявить рак глотки, рта, почек, мочевого и желчного пузырей, печени, желудка, легких и другие виды онкологии.

Примечательно еще и то, что стоимость диагностики невысокая - всего 90 долларов.

Как отмечают авторы методики, основанной на моторных реакциях червей, такой способ может указать на наличие онкологического заболевания, но неспособен определить его тип. Поэтому над уникальной методикой следует еще поработать.