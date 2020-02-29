Камеры МКС засняли флотилию неопознанных объектов на орбите Земли

Сегодня, 10:06

Анна Лисова

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Камеры МКС засняли флотилию неопознанных объектов на орбите Земли
Фото: Из открытых источников

В Сети опубликовано видео, на котором запечатлено большое количество неопознанных объектов, пролетающих на светлой стороне Земли.
Видеоролик был создан из кадров, полученных видеокамерой, установленной на Международной космической станции (МКС).
Уфологи считают, что на видео запечатлена флотилия инопланетных кораблей, которые планируют вторжение на Землю, пишет издание Южный Федеральный.

Исследователи пытаются найти объяснение полученным кадрам. В опубликованном видео запечатлен момент, когда из темной области появляется сначала одна крохотная светящаяся точка. Через несколько секунд к ней присоединяются десятки НЛО.
Стоит отметить, что официально ни о каких запусках с Земли космических объектов, которые бы могли сформировать такую флотилию, не было. Ни NASA, ни другие космические агентства не сообщали о запуске группировки спутников.

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