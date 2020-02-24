В 124 световых годах от Земли нашли пригодную для жизни планету

Ученые из Кембриджского университета на расстоянии 124 световых годов от Земли обнаружили экзопланету, которая может быть пригодна для жизни.

Речь о небесном теле K2-18b. Это планета, которая превосходит по размерам Землю, но уступает Нептуну. Несколько месяцев назад астрономы в ее атмосфере выявили водяной пар. К тому же, она вращается вокруг красного карлика К2-18 и, что примечательно, располагается в зоне обитаемости - то бишь, на ней пригодная для всего живого температура.

Ученые из Кембриджа, впрочем, не берутся утверждать на 100 процентов, что там есть жизнь, речь пока только о пригодных для жизни условиях, пишут РИА Новости.

«Нам важно получить единое понимание внутренних и атмосферных условий на планете, в частности, может ли на ее поверхности существовать жидкая вода», – говорят астрономы.

Такие планеты, как K2-18b, называются мини-Нептунами из-за плотной водородной оболочки. Теоретически, под ней может быть даже океан с водой в жидком виде, но только в условиях чрезвычайного давления. Океан может быть наполнен даже не водой, а сверхкритической жидкостью (это состояние вещества со стертой границей перехода жидкой и газообразной формы).

Моделирование показало, что K2-18b богата водородом и содержит от 0,02 до 14,8 процентов воды. А это, для понимания, больше, нежели на Земле (0-5 процентов).

Также в атмосфере экзопланеты есть метан и аммиак. Но они могут как быть, так и не быть следствием биологических процессов.

Исследования также продемонстрировали, что минимальное количество водорода на K2-18b сопоставимо с земным. А это значит, что гипотетически на этой суперземле может быть океан именно в жидком виде. То есть, теоретически она может быть обитаема. Дело только за «малым» - обнаружить жителей экзопланеты.