Макролиды при беременности опаснее других антибиотиков

Антибиотики из группы макролидов, которые считаются наименее токсичными, оказались для беременных гораздо опаснее, нежели пенициллины. В этом убедились британские ученые в ходе исследования, с результатами которого поделились на страницах журнала BMJ.

Исследователи из Университетского колледжа Лондона под руководством Хэн Фана тщательно изучили истории болезней свыше 100 тысяч детей, которые появились на свет в промежутке между 1990 и 2016 годами.

Женщинам, матерям этих детей, врачи во время беременности назначали при инфекционных заболеваниях антибиотики - макролиды либо пенициллины, передает Регнум.

Ученые в ходе работы сопоставили данные о здоровье детей, чьи мамы принимали различные виды антибиотиков. Оказалось, что прием макролидов беременными был сопряжен с повышенным риском врожденных пороков развития у их детей - примерно в 1,5-2 раза. Особенно опасны макролиды, как узнали британские ученые, в первом триместре интересного положения.

«Макролиды следует использовать с осторожностью во время беременности, и, если это возможно, врачам следует назначать альтернативные антибиотики до тех пор, пока не появятся дальнейшие исследования», - резюмировали ученые.

Учитывая важность работы, они решили ее продолжить.