NASA показало изображение древнего озера на территории Сахары

Сегодня, 08:42

Анна Лисова

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NASA показало изображение древнего озера на территории Сахары
Фото: Из открытых источников

Ученым из NASA удалось получить изображение древнего озера, которое находилось ранее на территории современной пустыни Сахара.
Водоем этот назван как Мега-Чад. Он имел площадь около 400 квадратных километров, и если бы сохранился до наших дней, то был бы самым большим озером на Земле.
Озеро Чад в том виде, в котором оно существует сейчас, является лишь незначительной частью этого древнего водоема.
На изображении, которое показало NASA, достаточно четко видны темные нижние возвышенности района, а также песчаные косы и пляжные гряды, образовавшиеся вдоль северо-восточных берегов озера Мега-Чад.

Эксперты считают, что до нынешних размеров озеро Чад уменьшилось за несколько сотен лет. Существенно оно уменьшилось, в том числе, и из-за того, что человечество берет из него пресную воду. Ранее же оно пересекало границы Чада, Нигера, Нигерии и Камеруна.
Несколько лет назад о существовании ранее огромного озера на территории Африки заявили британские ученые. Теперь же ученым удалось получить доказательства этому.
Реконструировав прошлое, ученые пришли к выводу, что древнее озеро Мега-Чад было самым большим озером в Африке. Исследователи предполагают, что пустыня Сахара резко начала разрастаться около 5 тыс лет назад, когда в этой части Земли резко закончился влажный период.
Сейчас же древнее озеро является первоисточником атмосферной пыли в Боделе.
Как рассказали ученые, они реконструировали расположение древнего озера, изучив спутниковые снимки, а также учитывали данные, полученные в ходе изучения осадочных пород.

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