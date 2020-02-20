NASA показало изображение древнего озера на территории Сахары

Ученым из NASA удалось получить изображение древнего озера, которое находилось ранее на территории современной пустыни Сахара.

Водоем этот назван как Мега-Чад. Он имел площадь около 400 квадратных километров, и если бы сохранился до наших дней, то был бы самым большим озером на Земле.

Озеро Чад в том виде, в котором оно существует сейчас, является лишь незначительной частью этого древнего водоема.

На изображении, которое показало NASA, достаточно четко видны темные нижние возвышенности района, а также песчаные косы и пляжные гряды, образовавшиеся вдоль северо-восточных берегов озера Мега-Чад.

Эксперты считают, что до нынешних размеров озеро Чад уменьшилось за несколько сотен лет. Существенно оно уменьшилось, в том числе, и из-за того, что человечество берет из него пресную воду. Ранее же оно пересекало границы Чада, Нигера, Нигерии и Камеруна.

Несколько лет назад о существовании ранее огромного озера на территории Африки заявили британские ученые. Теперь же ученым удалось получить доказательства этому.

Реконструировав прошлое, ученые пришли к выводу, что древнее озеро Мега-Чад было самым большим озером в Африке. Исследователи предполагают, что пустыня Сахара резко начала разрастаться около 5 тыс лет назад, когда в этой части Земли резко закончился влажный период.

Сейчас же древнее озеро является первоисточником атмосферной пыли в Боделе.

Как рассказали ученые, они реконструировали расположение древнего озера, изучив спутниковые снимки, а также учитывали данные, полученные в ходе изучения осадочных пород.