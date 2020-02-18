На Марсе обнаружили военный корабль

Скотт Уоринг, знаменитый уфолог из Китая, рассказал еще об одной загадочной находке на поверхности Красной планеты. На этот раз он обнаружил целый военный корабль.

На своем официальном сайте Скотт Уоринг опубликовал фотографию и рассказал, что во время изучения карт Google Mars увидел странный объект, который выдался ему необычным.

«Тысячи кораблей были затерялись в море, учитывая то, что обнаружить их так и не удалось. Это объясняет некоторые из этих потерь», - отмечает уфолог.

По его словам, корабль смахивает на судно военно-морского флота Первой или Второй мировой войны. Примечательно, что задняя часть странного объекта полностью погрузилась в песок. В результате складывается впечатление, что он плывет по Марсу, отмечают «Актуальные новости.

Уфолог сделал вывод, что на Красной планете когда-то был древний океан. Возможно, это судно плавало в нем.