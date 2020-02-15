Разработана технология позволяющая генерировать электричество «из воздуха»

Сегодня, 23:16

Анна Лисова

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Разработана технология позволяющая генерировать электричество «из воздуха»
Фото: Из открытых источников

Ученые из Массачусетского университета рассказали об устройстве, которое позволяет получать электричество прямо из воздуха.
Как рассказали разработчики, созданная ими технология использует природный белок, с помощью которого и генерируется электроэнергия из воздуха.
Важно, что это экологически чистая технология, отмечают ее авторы инженер Цзюня Яо и микробиолог Дерек Ловли. Ей дали название Air-gen.
Устройство, генерирующее электроэнергию из воздуха, представляет собой пневматический генератор с электропроводящими белковыми нанопроволоками толщиной менее 10 микрон. Провода собраны в пленку таким образом, что электрический ток генерируется водяным паром, естественно присутствующим в атмосфере. В данном устройстве задействован микроб Geobacter.

Как отметили авторы этой технологии, она недорогая и возобновляемая, поэтому даже сейчас ее уже можно использовать, чтобы получить энергию для бытового использования. В частности, устройство, генерирующее энергию из воздуха, можно использовать для умных часов, фитнес браслетов, а в ближайшем будущем такую технологию можно будет применить для мобильных телефонов.
Применение данной технологии позволит исключить периодическую зарядку, а гаджеты, которые будут работать с ее применением, будут постоянно заряжены.

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