В NASA объявили набор астронавтов для полетов на Луну и Марс

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединенных Штатов Америки объявило об отборе нового поколения астронавтов, которые отправятся в космическое путешествие на Луну и Марс.

Заявки начнут принимать уже со 2 марта. Отправить свою космонавты имеют возможность до 31 числа третьего месяца года включительно, сообщается на портале NASA.

В данный момент агентство сотрудничает с 48 космонавтами, но этого количества мало. Среди требованиям к кандидатам - степень магистра в инженерии, математике, технике или науке. Агентство также рассмотрит заявки докторов медицинских наук и летчиков-испытателей.

Кандидатами на роль космических путешественников могут быть исключительно граждане США.

У претендентов также должен иметься опыт в смежной сфере от двух лет или тысячу часов налета на должности командира реактивного воздушного судна, сообщает ТАСС.

В NASA весной минувшего года объявили, что новая американская программа освоения Луны Artemis будет включать в себя три этапа. Высадка астронавтов на поверхность естественного спутника Земли запланирована на последнем - он запланирован на 2024 год.

Высадка на Марсе должна произойти, ориентировочно, в средине 2030-ых годов.