Ученые предположили существование жизни на поверхности спутника Юпитера

Профессор наук о планетах и космосе в Университете Хоуп Ливерпуля Моника Грэйди заявила о том, что на поверхности спутника Юпитера Европы может существовать жизнь.

Она предположила, что существующая там форма жизни может внешне напоминать земных осьминогов.

Также жизнь может существовать и на Марсе. Она считает, что жизнь на Красной планете может скрываться в глубоких пещерах, поскольку там можно защититься от интенсивного солнечного излучения. К тому же, отмечает Грэйди, на Марсе есть лед, который может быть источником воды. Но на Марсе, предполагает исследователь, формы жизни имеют очень небольшой размер, скорее всего, это бактерии.

Спутник Юпитера – Европу – ученые изучают уже давно. В минувшем году космический телескоп NASA обнаружил на Европе присутствие хлорида натрия, также известного как простая столовая соль. Ученые считают, что под поверхностью Европы может находиться океан, в котором, по мнению ряда исследователей, существует жизнь.

Как считает Грэйди, за пределами Млечного Пути может существовать планета, на которой условия жизни такие же, как и на Земле, поэтому там могла тоже появиться жизнь.

«Насколько нам известно, наша солнечная система не является особой планетарной системой, и мы до сих пор не исследовали все звезды в галактике», - подчеркнула Грэйди.