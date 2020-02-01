Зафиксирован сигнал из глубокого космоса, повторяющийся каждые 16 дней

Ученые получили сигнал из космоса, который повторяется каждые 16 дней.

По словам исследователей, еле заметные, повторяющиеся радиовсплески были зафиксированы в ходе анализа космического шума. Чтобы изучить этот сигнал, ученые попытались задействовать комплекс радиотелескопов ASKAP. Но результата не было. Поэтому они перешли на радиотелескоп Грин-Бэнк в США и радиотелескоп Обсерватории Паркс в Австралии, чтобы следить за сигналом FRB 171019.

В итоге им удалось выделить два слабых сигнала. Поэтому ученые сделали вывод, что повторяющиеся радиовсплески встречаются чаще, чем считалось ранее, и многие из одиночных вспышек, на самом деле, относятся к ним, просто их сигналы находятся вне диапазона обнаружения тех инструментов, что использовались прежде для обнаружения.

Пока ученые не готовы дать объяснение повторным вспышкам. Но прозвучала версия, что эти сигналы схожи с активностью магнитаров - разновидностью нейтронных звезд с экстремально сильным магнитным полем.

Источник этого сигнала, отмечают ученые, находится на расстоянии порядка полумиллиарда световых лет от Земли. Интересен он тем, что он возникает по 16-дневному циклу. Сначала фиксируется активный «шквал», потом идет затишье на 12 дней, и все повторяется снова.

Астрономы считают, возникающий быстрый радиоимпульс продолжается лишь несколько миллисекунд. Он сопровождается выбросом огромного количества энергии в космическое пространство. По словам ученых, равноценное количество энергии наше Солнце испускает за несколько десятков тысяч лет.

Исследователи предполагают, что этот сигнал может указывать на двойную систему звезд или других небесных тел. FRB, скорее всего, движется вокруг звезды или черной дыры и не демонстрирует активность, когда объект «закрывает» его от земных телескопов.

Еще одна версия происхождения этих сигналов – деятельность инопланетных цивилизаций. Но пока никаких подтверждений этому нет. Поэтому опровергнуть или подтвердить ее ученые не готовы.