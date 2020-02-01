Пластырь для лечения диабета успешно прошел тестирование

Ученые из Калифорнийского университета, Медицинской школы UNC и Массачусетского технологического института протестировали умный пластырь, главное предназначение которого - лечение диабета. Устройство призвано контролировать уровень глюкозы в крови и обеспечивает оптимальный уровень инсулина в случае необходимости.

«Умный» пластырь, как передает «Научная Россия», размером всего с монетку. Тестирование прошло успешно и показало отличные результаты. Устройство избавило пациентов от необходимости постоянно контролировать уровень сахара в крови, а потом вводить самостоятельно инсулин.

Сообщается, что пластырь имитирует регулирующую функцию поджелудочной железы, которая непосредственно ответственна за контроль глюкозы в крови.

В самом изобретении уже содержатся определенные дозы инсулина - они загружены в микроиглы - длина менее одного миллиметра. Когда уровень сахара достигает критического порога, они быстро вводят лекарство диабетику.

Когда уровень сахара в крови стабилизируется, подача инсулина больному прекращается.

Разработчики говорят, что у пластыря есть определенное преимущество перед инъекциями - при таком устройстве передозировка инсулина, которая может привести к гипогликемии, судорогам, диабетической коме и летальному исходу, исключается.