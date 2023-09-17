Ученые выявили особенности малоизученного механизма появления рака

Сегодня, 09:34

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Ученые выявили особенности малоизученного механизма появления рака
Фото из открытых источников

Группой исследователей из американского Университета Джона Хопкинса изучен малоисследованный алгоритм развития злокачественных опухолей. Как сообщает издание «Science Advances», онкологические заболевания по-прежнему лечат, как правило, с помощью химио- и лучевой терапии. Но у нее есть свои ограничения и множество побочных эффектов.

Одним из негативных последствий является формирование TIS-клеток, «стареющих» под воздействием подобной терапии. В процессе такой трансформации данные клетки приобретают устойчивость к обычным методам лечения, и у пациентов нередко возникают рецидивы.

Ученые прояснили механизм образования TIS-клеток с использованием методик оптической микроскопии и применением ультракоротких импульсов лазерного излучения. Специалисты проанализировали химические и морфологические особенности данных клеток, среди которых реорганизация митохондриальной сети, перепроизводство липидов, уплотнение и увеличение клеток.

Эксперты надеются, что это исследование приблизит медицину к разработке персонализированных методов лечения онкологии, основанных на конкретных особенностях новообразований пациентов. Кроме этого, открытие поможет в усовершенствовании методов диагностики онкологических заболеваний.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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