Ученые выявили особенности малоизученного механизма появления рака

Группой исследователей из американского Университета Джона Хопкинса изучен малоисследованный алгоритм развития злокачественных опухолей. Как сообщает издание «Science Advances», онкологические заболевания по-прежнему лечат, как правило, с помощью химио- и лучевой терапии. Но у нее есть свои ограничения и множество побочных эффектов.

Одним из негативных последствий является формирование TIS-клеток, «стареющих» под воздействием подобной терапии. В процессе такой трансформации данные клетки приобретают устойчивость к обычным методам лечения, и у пациентов нередко возникают рецидивы.

Ученые прояснили механизм образования TIS-клеток с использованием методик оптической микроскопии и применением ультракоротких импульсов лазерного излучения. Специалисты проанализировали химические и морфологические особенности данных клеток, среди которых реорганизация митохондриальной сети, перепроизводство липидов, уплотнение и увеличение клеток.

Эксперты надеются, что это исследование приблизит медицину к разработке персонализированных методов лечения онкологии, основанных на конкретных особенностях новообразований пациентов. Кроме этого, открытие поможет в усовершенствовании методов диагностики онкологических заболеваний.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»