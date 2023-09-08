Британские ученые разработали «беспохмельный» аналог алкоголя

Сегодня, 23:04

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Британские ученые разработали «беспохмельный» аналог алкоголя
Фото из открытых источников

Разновидность синтетического алкоголя Alcarelle, способного обеспечить эффект расслабления без похмельного синдрома, разработали в лондонской лаборатории GABA Labs. Бывший советник правительства Великобритании по наркотикам, профессор Дэвид Натт долгое время изучал влияние алкоголя на рецепторы гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК).

Аналог алкоголя Натт направил на воздействие лишь ряда рецепторов, способствующих освобождению дофамина и серотонина, для создания приятных ощущений. А вот нежелательные побочные эффекты вроде похмелья, путаной речи, трудностей при движении алкоголь Натта минимизирует.

«Мы знаем, где в мозге алкоголь оказывает свои хорошие и плохие эффекты, и какие именно рецепторы в этом участвуют. И мы можем воздействовать только на те части мозга, на которые хотим воздействовать», — объяснил Натт в беседе с «Inside Hook».

Как известно, Alcarelle представляет собой безвкусное вещество, которое можно добавлять в другие напитки, чтобы они могли вызывать легкое опьянение без негативных побочных эффектов.

«Это вас расслабляет, вы становитесь немного более болтливым и общительным», — рассказал Натт изданию «Inside Hook», добавив, что надеется выпустить свой препарат на рынок к 2026 году. Сейчас он находится в процессе одобрения регулирующими органами, который идёт очень медленно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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