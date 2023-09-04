Российские ученые синтезировали препараты, препятствующие старению клеток

В Институте изучения старения Российского геронтологического научно-клинического центра (РГНКЦ) РНИМУ им. Н. И. Пирогова опытным путем получили соединения, препятствующие старению клеток. Как сообщили в пресс-службе программы Минобрнауки РФ «Приоритет 2030» нацпроекта «Наука и университеты», в рамках которой ведутся исследования, бороться со старением помогают производные таких препаратов, как берберин и уролитин.

«Ученые РНИМУ им. Н. И. Пирогова в сотрудничестве с химиками из МГУ имени М. В. Ломоносова синтезировали производные берберина с более высокой биодоступностью, а также вариант с повышенной антиоксидантной активностью. Было показано, что оба производных снижают количество состаренных клеток, а также препятствуют формированию у этих клеток секреторного фенотипа (стареющие клетки секретируют множество различных факторов, включая цитокины, хемокины, протеазы и другие потенциально опасные для жизнедеятельности организма). При этом максимальный эффект достигался при концентрациях производных в 10-15 раз более низких, чем при использовании немодифицированного берберина», — отметили в пресс-службе.

Как пояснил заведующий лабораторией клеточных механизмов старения Константин Лямзаев, основная цель исследования — выбрать наиболее эффективные соединения производных берберина и уролитина, уточнить механизмы их действия, доказать безопасность как на уровне клеточных культур, так и в животных моделях. Следующим шагом будут эксперименты на животных.

«Состаренные клетки являются большой проблемой при химиотерапии онкологических заболеваний, так что начнем мы с опытов на мышах, моделируя на них химиотерапию доксорубицином или цисплатином. Будем наблюдать за их выживаемостью, состоянием тканей и органов, количеством клеток, проявляющих признаки старения», — рассказал Лямзаев.

На основе полученных соединений ученые планируют создавать геропротекторы — группы веществ, у которых обнаружена способность увеличивать продолжительность жизни животных. Геропротекторы положительно влияют на качество жизни, в том числе увеличивают ее продолжительность, повышают сопротивляемость стрессу, снижают скорость развития возрастных заболеваний.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»