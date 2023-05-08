Монах Лобсанг Сангпо рассказал, в каком случае мозг не умирает

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Супервизор Российского научно-исследовательского центра в Мундгоде (Индия) геше Лобсанг Сангпо рассказал, что в состоянии «тукдам», так называемой «посмертной медитации», у буддийских практиков сохраняется тончайшее сознание.
Отмечается, что по договоренности с Далай-ламой известный российский академик Святослав Медведев, более четверти века возглавлявший Институт мозга человека имени Бехтеревой РАН, открыл в тибетских буддийских монастырях Индии несколько научных центров исследования медитации и измененных состояний сознания.
С 2019 года российские специалисты работают там вместе с буддийскими коллегами — монахами-учеными, прошедшими специальную подготовку.
Благодаря такому сотрудничеству появилась возможность изучения и феномена тукдам — состояния, когда после остановки сердцебиения и кровообращения тело практика не разлагается в течение нескольких дней или недель.
«Когда кто-то из монахов, практиков входит в состояние тукдам, проявляется наитончайший уровень его сознания — так называемый «ум ясного света», — сказал геше Сангпо.
По словам Сангпо, у находящихся в тукдаме практикующего еще не завершился процесс умирания, потому что в нем еще сохраняется тончайшее сознание. Однако все грубые уровни сознания, включая концептуальное мышление и сенсорное восприятие, перестают функционировать.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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